Купить напольные покрытия Alpine Floor

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SPC
ламинат
?
Соединение замкового типа не требует склейки плитки при укладке. Плитка крепится специальными замками
LVT
плитка
?
Плитка с тыльной стороны имеет клеевое покрытие, что позволяет использовать его для любой напольной поверхности
HDF
ламинат
Напольная каменно-полимерная плитка
Состав уникален — ракушечник и речной песок, до 70% своей массы. Благодаря этому плитка лишина тех недостатков, которыми обладают другие напольные покрытия. Толщина кварцвиниловой ПВХ-плитки Alpine Floor варьируется в зависимости от защитного слоя 2-6мм.
Ламинат Alpinefloor
Дуб Сучжоу
2 250
ь м 2
2 090
ь м
2
Дуб Каддо
2 350
ь м 2
2 190
ь м
2
Patio Medium Adams
3 099
ь м
2
Дуб Копенгаген
2 250
ь м 2
2 090
ь м
2
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Tanle TL011036 Фосе
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ь пог.м
466
ь пог.м
Tanle TL011022 Арво
444
ь пог.м
358
ь пог.м
Tanle TL011011 Лавуар
385
ь пог.м
309
ь пог.м
Tanle TL011506 Ноэль
469
ь пог.м
378
ь пог.м
Tanle TL011204 Армансон
552
ь пог.м
444
ь пог.м
Tanle TL017003 Виро
316
ь пог.м
254
ь пог.м
Tanle TL018001 Эрсе
332
ь пог.м
267
ь пог.м
Tanle TL019045 Коллин
329
ь пог.м
264
ь пог.м
Tanle TL018047 Валон
306
ь пог.м
246
ь пог.м
Tanle TL018046 Генар
306
ь пог.м
246
ь пог.м
Монтажная клипса Rico Concept 80
482
ь упаковка
321
ь упаковка
Плинтус Rico Concept 80 Ясень норд
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Венге Мали
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Кипарис альпийский
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Секвойя кремовая
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Ясень арктик
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Вишня гамильтон
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Дуб фисташковый
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Кедр бурбон
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Дуб имбирь
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Дуб миндальный
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Дуб каньон кремовый
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Дуб Латте
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Белый с тиснением
535
ь пог.м
412
ь пог.м
Плинтус Rico Concept 80 Белый
535
ь пог.м
412
ь пог.м
11-22 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-21 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-20 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-19 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-18 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-17 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-16 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-15 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-14 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-13 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-12 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-11 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-10 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-09 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-08 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-07 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-06 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-05 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-04 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-03 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
11-02 Grand Sequoia
610
ь пог.м
460
ь пог.м
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Виды напольных покрытий
Напольные покрытия Alpine Floor - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, уют и функциональность в своем доме и рабочем пространстве.
Продукция Alpine Floor предлагает широкий выбор напольных покрытий, такие как ламинат spc, кварцвиниловую плитку, инженерную доску и многое другое.
Каждое из изделий Альпин Флор отличается высоким качеством, долговечностью и привлекательным внешним видом.
Ламинат SPC и кварцвиниловая плитка LVT выполнены из экологически чистых материалов, имеют защитное покрытие, которое обеспечивает защиту от царапин, сколов и ультрафиолета.
Напольные покрытия нашей компании включают в себя разнообразные коллекции цветовых решений и фактур, имитирующих ценные порода дерева и бетона, которые могут удовлетворить любые потребности и вкусы самых требовательных покупателей.
Мы предлагаем как классические, так и современные дизайны, позволяющие создать индивидуальный интерьер для офисных помещений и для дома.
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