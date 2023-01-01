Купить напольные покрытия Alpine Floor

Напольные покрытия Alpine Floor
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Intense
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Parquet Light
Победитель MosBuild
Новинка
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Premium XL
Победитель MosBuild
Новинка
ABA - основание
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Real Wood
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Sequoia
Победитель MosBuild
SPC - основание
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Solo
Новинка
SPC - основание
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Stone Mineral Core
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SPC - основание
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Sigrid Plus
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Напольная каменно-полимерная плитка
Grand Stone
LVT- основание
Клеевое соединение
Состав уникален — ракушечник и речной песок, до 70% своей массы. Благодаря этому плитка лишина тех недостатков, которыми обладают другие напольные покрытия. Толщина кварцвиниловой ПВХ-плитки Alpine Floor варьируется в зависимости от защитного слоя 2-6мм.
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Light Stone
Новинка
LVT основание
Клеевое
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Sequoia
Победитель MosBuild
LVT, SPC - основание
Замковое соединение
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Ultra
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Intensity
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Ламинат Alpinefloor

-скидка 7%
новинка
Дуб Сучжоу
Дуб Сучжоу
2 250 ьм2 2 090 ьм2
новинка
Дуб Кашемир
Дуб Кашемир
1 990 ьм2
новинка
Дуб Анжу
Дуб Анжу
2 200 ьм2
новинка
Дуб Артик
Дуб Артик
2 050 ьм2
новинка
Дуб Палермо
Дуб Палермо
2 350 ьм2
-скидка 7%
новинка
Дуб Каддо
Дуб Каддо
2 350 ьм2 2 190 ьм2
новинка
Дуб Грей
Дуб Грей
1 690 ьм2
новинка
Strong Pablo
Strong Pablo
3 799 ьм2
новинка
Patio Medium Adams
Patio Medium Adams
3 099 ьм2
новинка
Distingo Erin
Distingo Erin
3 299 ьм2
новинка
Дуб Тулуза
Дуб Тулуза
2 200 ьм2
-скидка 7%
новинка
Дуб Копенгаген
Дуб Копенгаген
2 250 ьм2 2 090 ьм2
новинка
Дуб Бордо
Дуб Бордо
2 200 ьм2
новинка
Дуб Орлеан
Дуб Орлеан
2 200 ьм2
новинка
Дуб Мокка
Дуб Мокка
1 800 ьм2
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Подложка
Напольный плинтус
новинка
Подложка Alpine Floor Vinyl Pro
Подложка Alpine Floor Vinyl Pro
3 470 ьрул
Подложка ALPINE FLOOR Orange Premium IXPE 10000*1000*1,5 мм
Подложка ALPINE FLOOR Orange Premium IXPE 10000*1000*1,5 мм
2 890 ьрул
Подложка ALPINE FLOOR Silver Foil Blue EVA 10000*1000*1,5 мм
Подложка ALPINE FLOOR Silver Foil Blue EVA 10000*1000*1,5 мм
2 720 ьрул
новинка
Подложка Alpine Floor Vinyl AntiSlip
Подложка Alpine Floor Vinyl AntiSlip
1 580 ьрул
Подложка ALPINE FLOOR GREEN
Подложка ALPINE FLOOR GREEN
1 580 ьрул
Гидропароизоляционная пленка BASE+
Гидропароизоляционная пленка BASE+
1 200 ьрул
новинка
Подложка Alpine Floor COMFORT
Подложка Alpine Floor COMFORT
552 ьрул
Паркетный клей Homakoll homaprof 878 STP - 10 кг
Паркетный клей Homakoll homaprof 878 STP - 10 кг
8 286 ьшт
Homakoll 164 Prof - 10 кг
Homakoll 164 Prof - 10 кг
9 748 ьшт
Паркетный клей Kesto Eco 2 K-PU 6 кг
Паркетный клей Kesto Eco 2 K-PU 6 кг
3 745 ьшт
Kesto 2 Plus 1.4 кг
Kesto 2 Plus 1.4 кг
840 ьшт
Kesto 2 Plus 4 кг
Kesto 2 Plus 4 кг
2 334 ьшт
Homakoll 164 Prof - 5 кг
Homakoll 164 Prof - 5 кг
4 334 ьшт
-скидка 20%
Tanle TL016009 Анжи
Tanle TL016009 Анжи
297 ьпог.м 239 ьпог.м
-скидка 20%
Tanle TL011036 Фосе
Tanle TL011036 Фосе
579 ьпог.м 466 ьпог.м
-скидка 19%
Tanle TL011022 Арво
Tanle TL011022 Арво
444 ьпог.м 358 ьпог.м
-скидка 20%
Tanle TL011011 Лавуар
Tanle TL011011 Лавуар
385 ьпог.м 309 ьпог.м
-скидка 20%
Tanle TL011506 Ноэль
Tanle TL011506 Ноэль
469 ьпог.м 378 ьпог.м
-скидка 20%
Tanle TL011204 Армансон
Tanle TL011204 Армансон
552 ьпог.м 444 ьпог.м
-скидка 20%
Tanle TL017003 Виро
Tanle TL017003 Виро
316 ьпог.м 254 ьпог.м
-скидка 20%
Tanle TL018001 Эрсе
Tanle TL018001 Эрсе
332 ьпог.м 267 ьпог.м
-скидка 20%
Tanle TL019045 Коллин
Tanle TL019045 Коллин
329 ьпог.м 264 ьпог.м
-скидка 20%
Tanle TL018047 Валон
Tanle TL018047 Валон
306 ьпог.м 246 ьпог.м
-скидка 20%
Tanle TL018046 Генар
Tanle TL018046 Генар
306 ьпог.м 246 ьпог.м
-скидка 33%
Монтажная клипса Rico Concept 80
Монтажная клипса Rico Concept 80
482 ьупаковка 321 ьупаковка
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Ясень норд
Плинтус Rico Concept 80 Ясень норд
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Венге Мали
Плинтус Rico Concept 80 Венге Мали
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Кипарис альпийский
Плинтус Rico Concept 80 Кипарис альпийский
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Секвойя кремовая
Плинтус Rico Concept 80 Секвойя кремовая
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Ясень арктик
Плинтус Rico Concept 80 Ясень арктик
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Вишня гамильтон
Плинтус Rico Concept 80 Вишня гамильтон
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Дуб фисташковый
Плинтус Rico Concept 80 Дуб фисташковый
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Кедр бурбон
Плинтус Rico Concept 80 Кедр бурбон
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Дуб имбирь
Плинтус Rico Concept 80 Дуб имбирь
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Дуб миндальный
Плинтус Rico Concept 80 Дуб миндальный
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Дуб каньон кремовый
Плинтус Rico Concept 80 Дуб каньон кремовый
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Дуб Латте
Плинтус Rico Concept 80 Дуб Латте
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Белый с тиснением
Плинтус Rico Concept 80 Белый с тиснением
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 23%
Плинтус Rico Concept 80 Белый
Плинтус Rico Concept 80 Белый
535 ьпог.м 412 ьпог.м
-скидка 25%
11-22 Grand Sequoia
11-22 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-21 Grand Sequoia
11-21 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-20 Grand Sequoia
11-20 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-19 Grand Sequoia
11-19 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-18 Grand Sequoia
11-18 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-17 Grand Sequoia
11-17 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-16 Grand Sequoia
11-16 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-15 Grand Sequoia
11-15 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-14 Grand Sequoia
11-14 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-13 Grand Sequoia
11-13 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-12 Grand Sequoia
11-12 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-11 Grand Sequoia
11-11 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-10 Grand Sequoia
11-10 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-09 Grand Sequoia
11-09 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-08 Grand Sequoia
11-08 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-07 Grand Sequoia
11-07 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-06 Grand Sequoia
11-06 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-05 Grand Sequoia
11-05 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-04 Grand Sequoia
11-04 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-03 Grand Sequoia
11-03 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
-скидка 25%
11-02 Grand Sequoia
11-02 Grand Sequoia
610 ьпог.м 460 ьпог.м
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Видеообзоры

Всё о кварц-виниловой плитке, тестирование, новинки, советы и рекомендации
Канал Твой Дом: испытания кварц-винилового пола AlpineFloor, сравнение с ламинатом. 11:50 Канал Твой Дом: испытания кварц-винилового пола AlpineFloor, сравнение с ламинатом. Кварц-виниловая плитка Alpine Floor Classic Дуб Кантри 02:02 Кварц-виниловая плитка Alpine Floor Classic Дуб Кантри Кварц-виниловая плитка Alpine Floor Classic Ясень 01:51 Кварц-виниловая плитка Alpine Floor Classic Ясень
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Виды напольных покрытий

Напольные покрытия Alpine Floor - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, уют и функциональность в своем доме и рабочем пространстве.

Продукция Alpine Floor предлагает широкий выбор напольных покрытий, такие как ламинат spc, кварцвиниловую плитку, инженерную доску и многое другое.

Каждое из изделий Альпин Флор отличается высоким качеством, долговечностью и привлекательным внешним видом.

Ламинат SPC и кварцвиниловая плитка LVT выполнены из экологически чистых материалов, имеют защитное покрытие, которое обеспечивает защиту от царапин, сколов и ультрафиолета.

Напольные покрытия нашей компании включают в себя разнообразные коллекции цветовых решений и фактур, имитирующих ценные порода дерева и бетона, которые могут удовлетворить любые потребности и вкусы самых требовательных покупателей.

Мы предлагаем как классические, так и современные дизайны, позволяющие создать индивидуальный интерьер для офисных помещений и для дома.

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